Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama

07.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:58
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden dilencilere uygulama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada, çevre illerden gelerek dilendiği tespit edilen 8 kişiye idari para cezası yazıldı.

Dilencilik yaptırıldığı belirlenen 9 çocuk polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak ailelerine teslim edildi.

Ayrıca bu kapsamda, merkezi cadde, bulvar ve kavşaklarda satış yapan ve kağıt toplayan 18 kişi de men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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