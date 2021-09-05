Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 19 silah ele geçirildi
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 19 silah ele geçirildi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 19 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda son iki haftada 19 silahele geçirdi, 19 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda son iki haftada 19 silahele geçirdi, 19 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamında son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, 4 kişi havaya ateş ederken, sokak üzerinde silah taşırken 6 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 9 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan kişilerden ise 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiği, şüphelilere adli ve idari işlem yapıldığı, denetimlerin ise aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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