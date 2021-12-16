Son Dakika | Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Bağlarbaşı Mahallesi 14. Sokak'ta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen Ayşe Bozkurt'a (55) çarptı.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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