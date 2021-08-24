Son dakika... Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısının 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısının 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Nadide Örten'in kullandığı 06 DV 5556 plakalı otomobil, Göksun-Kayseri kara yolu Keklik Oluk mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki kızı Zehra Nur Örten (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sürücü Nadide Örten'in Hatay İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi, hayatını kaybeden Zehra Nur Örten'in ise kızı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman