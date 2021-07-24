Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı'ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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