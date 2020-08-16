Son Dakika | Kahramanmaraş'ta orman yangını Son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Fırnız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı ve 25 personelin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA