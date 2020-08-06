Son Dakika: Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
06.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:41
İskender ZENGİN, ANDIRIN (Kahramanmaraş),DHA - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Canbaz Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: DHA