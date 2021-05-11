Son Dakika | Kahramanmaraş'ta LED ekranlara Kudüs görseli yansıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta LED ekranlara Kudüs görseli yansıtıldı

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta LED ekranlara Kudüs görseli yansıtıldı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına, kent genelindeki LED ekranlara Kudüs görseli yansıtarak tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına, kent genelindeki LED ekranlara Kudüs görseli yansıtarak tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla şehir genelindeki LED tabelalara Kudüs görseli yansıtıldı.

Görsellerde, Türk edebiyatının usta yazarlarından ve Yedi Güzel Adam arasında yer alan Şair Nuri Pakdil'in, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözü yer aldı.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de İsrail'in ramazan ayında yaptığı saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Güngör, "Kudüs Filistin'in başkenti, İslam şehri ve insanlığın göz bebeğidir. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, miracın semaya açılan kapısıdır. İsrail polisinin ses bombalı saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kahramanmaraş'ta LED ekranlara Kudüs görseli yansıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:46:40. #1.14#

title