Son dakika... Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye ceza kesildi
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye ceza kesildi

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye ceza kesildi.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye ceza kesildi
10.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:08

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Onikişubat ilçesine bağlı Osmangazi, Fatih ve Serintepe mahallelerinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar 1" uygulaması gerçekleştirildi.

Kovid-19 denetimlerinin de yapıldığı uygulamada, 17 kişiye maske takmama ve 20 kişiye ise kahvehanede oyun oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal edilmesi nedeniyle ceza kesildi.

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Kaynak: AA

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