Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaza sonrası yanan tırdaki sürücü yaralandı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaza sonrası yanan tırdaki sürücü yaralandı

24.03.2021 02:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:18
Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaza sonrası yanan tırdaki sürücü yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde refüje çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde refüje çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şaban Öz yönetimindeki 01 AAK 918 plakalı tır Göksun-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde refüje çarparak yanmaya başladı.

Kaza yapan tırın sürücüsü tırdan inerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Şaban Öz'ün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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