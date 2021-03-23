Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kanepeden düşen kadın hayatını kaybetti
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kanepeden düşen kadın hayatını kaybetti

23.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:51
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kanepeden düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kanepeden düşen 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kanepeden düşen 52 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Balta, dengesini kaybederek yattığı kanepeden düşmesi sonrasında rahatsızlandı.

Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Balta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Balta'nın rahatsızlığına bağlı görme kaybının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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