Son Dakika: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ile kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
21.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:46

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ile kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 2 ayrı iş yeri ile 2 ayrı otomobile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 81 kaçak cep telefonu, 3 kaçak cep telefonu aksesuarı, 67 telefon ekranı, 89 telefon arka kapağı, 33 şarj başlığı, 38 şarj kablosu, 175 telefon bataryası, 20 kaçak kol saati, bin litre kaçak akaryakıt ve 1 elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Afşin ilçesinde yapılan diğer operasyonda ise 129 cep telefonu bataryası, 265 şarj adaptörü ve kablosu, 13 adaptör, 2 kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

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