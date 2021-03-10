Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

10.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:40
Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli hap ile 100 kilo tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli hap ile 100 kilo tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente yüklü miktarda tütün ve cinsel gücü artırıcı hap getirileceği bilgisini aldı.

Kent girişinde önlem alan ekipler, C.A. idaresindeki 46 HE 222 plakalı aracı durdurdu.

Yapılan aramada 4 bin cinsel içerikli hap ve 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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