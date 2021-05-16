Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırma sonunda, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi'nde kaçak sigara saklandığını tespit etti.

Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin lavabo kısmında saklanan 5 bin 120 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Olayla ilgisi bulunan M.K. ile H.C. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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