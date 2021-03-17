Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

17.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:38
Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 litrelik şişeler halinde 11 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. (20) hakkında yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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