Son dakika! Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu
17.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:38
Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 litrelik şişeler halinde 11 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. (20) hakkında yasal işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı