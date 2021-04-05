Son Dakika | Kahramanmaraş'ta jandarmadan fiziksel engelli Mehmet'e doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, 18 yaşına giren fiziksel engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, 18 yaşına giren fiziksel engelli Mehmet'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Yeşilyöre Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan Mehmet Köse, jandarmayı arayıp kendisinin doğum günü olduğunu belirterek, pasta istedi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ricasını kırmadığı Köse'nin yaşadığı eve gitti.
Jandarmayı karşısında görünce mutluluk yaşayan Köse, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.
Köse'nin ailesi, oğullarının doğum gününü kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün