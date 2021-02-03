Son dakika: Kahramanmaraş'ta jandarma yabani kuşlar için doğaya yem bıraktı
03.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:30
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı.
Çağlayancerit Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen noktalara yabani kuşlar için buğday bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün