Son dakika! Kahramanmaraş'ta iş yerlerinde oyun oynayan 34 kişiye 107 bin lira ceza yazıldı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerinde oyun oynayan 34 kişiye 107 bin 100 lira para cezası verildi.