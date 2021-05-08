Son Dakika | Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yapan Yunus Karadoğan (48), yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Düşme sonucu ağır yalanan işçi, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Yunus Karadoğan hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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