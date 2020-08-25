Son dakika! Kahramanmaraş'ta inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Hamza Vezir (64), inşaatın 5'inci katında tahta kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Vezir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vezir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA