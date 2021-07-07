Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan zanlı trafik kazasında yaralanınca yakalandı
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan zanlı trafik kazasında yaralanınca yakalandı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan aranan zanlı trafik kazasında yaralanınca yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli trafik kazasında yaralanınca yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli trafik kazasında yaralanınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ş. idaresindeki 46 ACE 875 plakalı otomobil, Şeyh Adil Mahallesi Girne Caddesi'nde Bedri K'nin kullandığı 46 AEB 184 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Ahmet K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ahmet K'nin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Farklı dosyalardan da suç kaydı olan şüpheli, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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