Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 akü, 2 motosiklet ve 2 motosiklete ait parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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