Son dakika... Kahramanmaraş'ta havaya ateş eden kişi yakalandı Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta, havaya ateş ederek etrafı rahatsız eden şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, havaya ateş ederek etrafı rahatsız eden şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde bir iş yeri önünde havaya ateş ederek etrafı rahatsız eden kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, araştırmalarının ardından tespit ettiği şüpheli S.T'yi yakaladı.

Babasıyla alacak-verecek meselesi olduğunu ve iş yeri önünde havaya ateş ettiğini itiraf eden S.T. hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve ruhsatsız silah taşıma" suçundan adli işlem başlatılarak, idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA