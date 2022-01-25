KAHRAMANMARAŞ'TA HASTA TAŞIYAN AMBULANS ÇIĞ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinden hasta alan sağlık personelini taşıyan ambulansın geçişi sırasında çığ düştü. Birkaç metre mesafe ile kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulan sağlık personeli olay anını cep telefonu ile kaydetti. Ambulanstaki hasta ve sağlık personeli, bölgeye gelen ekiplerin yolu temizlemesi ile mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkisinde meydana geldi. Sağlık ekipleri 64 yaşındaki hipertansiyon hastası kadının rahatsızlanması üzerine Bertiz Hacı Eyüplü Köyü'ne gitti. Kadını hastaneye götürmek üzere yola çıkan sağlık personelinin bulunduğu ambulans, Yedikuyular mevkisinden geçerken önlerine çığ düştü. Hasta ve sağlık personeli birkaç metre mesafeyle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

Ambulans, çığın etkisiyle yolu kaplayan karlara saplanınca sağlık personeli belediyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada sağlık görevlisi ambulanstaki hastaya moral vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin yolu açmasıyla hasta ve sağlık personeli en yakın hastaneye gitti. Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Facianın kıyısından dönen sağlık personeli yaşanan olay sonrasını cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ambulansın kara saplandığı görülürken, sağlık ekiplerinin hastayı sakinleştirmeye çalıştığı anlar ise dikkat çekti.