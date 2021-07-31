Son dakika... Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı