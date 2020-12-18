Son Dakika | Kahramanmaraş'ta ev yangını söndürüldü
18.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:38
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Menderes Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kişi de ayakta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman