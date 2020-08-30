Son dakika... Kahramanmaraş'ta ev yangını
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
30.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:09
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 7. katındaki dairenin yatak odasında, elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak: AA