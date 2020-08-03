Son dakika! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu
03.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:01

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Erkenez Mahallesi'nde besicilik yapan Cuma ve Safiye Avcı çifti gelen sesler üzerine kontrol ettikleri ahırda ineklerin akıma kapıldıklarını gördü. Avcı çiftinin akımı kapatmasına rağmen ahırdaki 5 inek telef oldu.

Safiye Avcı, AA muhabirine, eşinin yüzde 50 engelinin bulunduğunu tek geçim kaynaklarının ise hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvanların o hallerini unutamadıklarını ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını aktaran Avcı, "Tek geçim kaynağımızdı. Hayvanlarım telef olunca, mağdur oldum. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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