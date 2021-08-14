Son Dakika | Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağındaki mürettebatın isimleri belli oldu

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağındaki mürettebatın isimleri belli oldu Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki Rus ve Türk mürettebatın isimleri belli oldu.