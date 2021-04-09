Son dakika! Kahramanmaraş'ta direğe çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta direğe çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Son dakika! Kahramanmaraş'ta direğe çarpan çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yönlendirme direğine çarpan çekicinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yönlendirme direğine çarpan çekicinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Dişçeken (52) idaresindeki 46 F 4321 plakalı çekici, Batı Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak yönlendirme direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Dişçeken'in naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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