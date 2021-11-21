Son dakika... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 5 silah ele geçirildi - Haberler
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 5 silah ele geçirildi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Son dakika... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 5 silah ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 5 silah ele geçiren ekipler, 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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