Son dakika... Kahramanmaraş'ta denetimlerde 5 silah ele geçirildi
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 silah ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 5 silah ele geçiren ekipler, 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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