Son Dakika | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

02.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:02
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki İ.K, A.Ş.ve A.Ş'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığını tespit etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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