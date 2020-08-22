Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
22.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:13
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Maviş Eldaş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA