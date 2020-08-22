Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu
22.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:13

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Maviş Eldaş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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