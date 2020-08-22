Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Maviş Eldaş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaynak: AA