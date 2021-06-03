Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının, etkili olduğu yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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