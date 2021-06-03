Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının, etkili olduğu yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı