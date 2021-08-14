Son dakika: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı