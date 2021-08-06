Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını söndürüldü
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 5. kilometresinde Aksu Köprüsü'nün yanındaki bir arazide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bir akaryakıt istasyonu yakınına kadar ulaştı. Ekiplerin çalışması sayesinde yangın, istasyona sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangını gören vatandaşların, ağaç dalları ve yangın tüpleriyle ekiplere yardımcı oldukları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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