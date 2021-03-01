Son dakika: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 346 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 346 kişi gözaltına alındı

01.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:30
Son dakika: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 346 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 346 şüpheliden işlemleri tamamlanan 187'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 346 şüpheliden işlemleri tamamlanan 187'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 346 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 187 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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