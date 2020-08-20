Son Dakika | Kahramanmaraş'ta çay evinde çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bir çay evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir çay evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Onikişubat ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki bir çay evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çay evinin ocak kısmındaki yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaynak: AA