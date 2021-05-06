Son dakika... Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde budadığı ağaçta fenalaşan ve burada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.