Son dakika... Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika... Kahramanmaraş'ta budadığı ağaçta fenalaştığı için mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde budadığı ağaçta fenalaşan ve burada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde budadığı ağaçta fenalaşan ve burada mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Nizamettin Demirci (50), budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.

Çevredekilerin yardımına rağmen ağaçtan inemeyen Demirci, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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