Son dakika! Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Doğan Mahallesi'nde, dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Ali Yalçın'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K, (17) B.K, (32) Ö.K, (39) G.K. (37) ve B.Y'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, B.K, Ö.K. ve G.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elbistan'ın kırsal Doğan Mahallesi'nde dün, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Yalçın tabancayla ateş edilerek öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk