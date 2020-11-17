Son Dakika | Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

17.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:16
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çatova Mahallesi'nde Erman Ö. (39) ile ağabeyi E.Ö. (43) arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Erman Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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