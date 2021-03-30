Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın
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Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bulunan askeri kışla içerisindeki ahşap binada yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta bulunan askeri kışla içerisindeki ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Gazi Kışlası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri kışla içerisinde bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden askeri görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kışla içerisine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın
Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın
Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın
Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın
Kahramanmaraş'ta askeri kışla içerisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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