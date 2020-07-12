Son dakika... Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamaları: 10 gözaltı Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullanan 10 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullanan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili şehir merkezinde ve çevresinde yoğun uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Ekipler, uygulamalar sırasında yanında 5 kurusıkı tabanca, 4 tüfek bulunduran ve havaya ateş açan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 10 kişiden U.E, A.A. ve M.A. kavga sırasında silah kullanmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA