KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlıklı olduğu görülen kedi, ekiplerin mama ve su vermesinin ardından salıverildi.

KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
KAHRAMNAMARAŞ - Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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