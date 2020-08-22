Son dakika! Kahramanmaraş'ta 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu
Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
22.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:31
Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangın sonrası 5 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Maviş Eldaş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ahırın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA