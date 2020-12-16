Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

16.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:22
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 203'ü sikke olmak üzere toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında A.A.'yı (40) takibe aldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanına girdiği sırada harekete geçen ekipler şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. A.A.'nın yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait 203 sikke ile 18 mühür, yüzük ve üzerinde çeşitli figürler bulunan toplam 224 parça tarihi eser ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

İlgili Haberler

Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
65 tarihi eser ele geçirildi
65 tarihi eser ele geçirildi
İznik Gölü'nde su çekildi, tarihi eser olduğu sanılan çapaya rastlanıldı
İznik Gölü'nde su çekildi, tarihi eser olduğu sanılan çapaya rastlanıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:26:57. #1.14#
title