Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 2 ayrı trafik kazası: 3 yaralı
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Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 2 ayrı trafik kazası: 3 yaralı

28.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:24
Son Dakika | Kahramanmaraş'ta 2 ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

E.E. idaresindeki 06 BB 6313 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

S.T. idaresindeki 46 ABJ 780 plakalı kamyonet, Yavuz Selim Mahallesi Haydar Bey Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 46 NY 272 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki 10 yaşındaki M.M, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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