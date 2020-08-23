Son dakika... Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı
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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı KAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı
23.08.2020 03:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 03:26

Kahramanmaraş'ta 1 hektarlık bahçe yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyümesiyle güçlükle söndürdüğü. Yangında 1 hektarlık alan yandı.
Yangın, akşam saatlerinde Ahir Dağı mevkiindeki bir meyve bahçesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Ekiplerin 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 5 su tankıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Kaynak: DHA

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