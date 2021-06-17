Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı
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Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı

Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Andırın, Göksun, Gaziantep, Dörtyol, Hatay, İskenderun ve Kilis'teki 9 orman işletme müdürlüğü, bölge illerinde olası yangın için 1 amfibi uçak, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 74 ilk müdahale aracı, 18 su tankeri, 8 dozer, 7 greyder, 5 treyler, 47 arazöz ve 553 işçiyle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Ekipler, 4'ü insansız toplam 20 yangın gözetleme kulesi bulunan bölgede, gece gündüz demeden nöbet tutuyor, ilk ihbarla olay yerine intikal ediyor.

Bu çerçevede, Aslanbey Mahallesi'nde bulunan işletmede yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına köpük ve su ile müdahale edildi.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Erol Özkan, burada yaptığı konuşmada, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Yangınla mücadelenin 12 ay boyunca sürdüğünü ifade eden Özkan, "4 ay özellikle yangın açısından riskli. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları en riskli yangınların çıkacağı dönem. Bunun başlıca sebepleri anız yangınları. Bahçelerde bir kenarda çalı çırpı toplayarak yakmak veya piknik. Hava yağışlarının azalması, güneşin daha etkili olması ağaçları ve ağaç altındaki örtüyü kurutuyor, daha tutuşur hale getiriyor. Dolayısıyla bu 4 ay içerisinde yangın çıkma ve büyüme ihtimali artıyor." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise yangın sezonunun başlamasıyla ekiplerin gece gündüz nöbet tuttuğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü olarak hazırlıklarının 12 ay boyunca sürdüğünü anlatan Koç, yıl içerisinde yol, havuz ve ekipman bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

"Zor bir yıl olacak"

Geçen yıl dünyada ve Türkiye'de orman yangınlarının iklim koşullarına bağlı arttığını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu sene iklim koşullarının sıcak ve rüzgarlı geçeceği konusunda tahminler var. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sene de zor bir yıl olacak bizim açımızdan ve vatandaşlarımız açısından. Özellikle salgın süreci de hafiflemeye başladı. Vatandaşlarımız doğaya kendilerini bırakmaya başladı. Biz de bunu doğal karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmaması lazım. Bizim için en büyük risk rüzgar. Rüzgar olursa orman yangınının büyüme ihtimali çok yüksek oluyor. O yüzden rüzgarlı havalarda vatandaşlarımızın daha çok dikkat etmesi lazım. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangına 14 dakikada ilk müdahaleyi yapmak için uğraşıyoruz."

Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı
Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı
Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı
Son Dakika | Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme tatbikatı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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