Son Dakika: Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 denetimi Son dakika haberi: Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki pazarda incelemelerde bulundu.

Pazar alanını gezen ve esnafla bir süre sohbet eden Coşkun, vatandaşlara da Kovid-19 kurallarının uygulanması uyarısında bulundu.

Daha sonra Coşkun ve beraberindekiler, Yörükselim Mahallesi Alaattin Kısakürek Bulvarı'ndaki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen toplu taşıma araçları denetimine de katıldı. Kontrolde durdurulan otobüslere binen Coşkun, şoför ve yolcuların salgına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Esnafla bir süre sohbet eden Çuhadar, burada vatandaşlara Kovid-19 kurallarının uygulanması yönünde uyarıda bulundu.

Çuhadar ve beraberindekiler, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyerek, "Pandeminin yaygınlaştığını vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu farkındalığa ortak olmaları en büyük amacımız. Vatandaşlarımızdan pandemi kurallarına uymalarını istiyorum. Maske kullanımı çok önemli. Maske kullandığımız sürece pandemi sayılarının azaldığını hep birlikte göreceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor." dedi.

Malatya

Malatya'da da Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu üyeleriyle kafelerde masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenip düzenlenmediğini denetledi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, hastalığın ana kaynağının insanlar arası temas olduğunu belirtti.

Temasın azaltılması gerektiğine işaret eden Baruş, "Vaka sayılarında artış ivmesi azaldı ama artış devam ediyor. Ayrıca hastanelerde yatan vatandaş sayımız da artıyor. Önümüzdeki 15 günlük süreç ilimiz açısından çok kritik, vaka sayılarını düşürmemiz için tüm vatandaşlarımızdan aynı hassasiyeti bekliyoruz. Maske, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına uysunlar. " ifadelerini kullandı.

Baruş, testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayanlara ilişkin, "Onlara idari para cezası uyguluyor, ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıyoruz. Kaymakamlıklara ve denetimde görevli arkadaşlara kesin talimatım, bu tip ihlaller yapanları devamlı kontrol edecekler. Uymazlarsa şu an Kredi ve Yurtlar Kurumu ile görüşmeler var, Valiliğimize tahsis edilecek yurtlarda bunları zorunlu karantinaya alacağız. Karantina koşullarındaki masraflarını da kendilerinden tahsis edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Başta emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen personel, denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Karantina kontrolü de yapılan denetimlerde, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların ikametlerinden ayrılmamaları, sağlık sorunu olan aile bireylerini 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 184 numaralarına bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA